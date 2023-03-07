В Донбассе состоялась образовательная сессия для женщин от Мастерской управления «Сенеж»

Участники скилл-сессии выполнили упражнения, в которых каждый смог прочувствовать виды интеллекта, узнали о том, как их можно развить. Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

В преддверии Международного женского дня на площадках в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области прошла образовательная сессия для женщин от проректора Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей», координатора проекта «Женщина-лидер» Марии Афониной. Участниками мероприятия стали более 100 женщин, принимающих активное участие в общественной жизни регионов России: представительницы Союза женщин Донбасса ДНР и ЛНР, сотрудники госорганов и руководители некоммерческих организаций.

Участницы мероприятия считают, что важно постоянно учиться и повышать уровень своего образования. Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

- В Мастерской управления «Сенеж» мы аккумулируем и передаем лидерские инструменты. Поэтому сегодня с женщинами Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области поделилась нашей моделью интеллектов лидера, которая объединяет те качества, которыми необходимо обладать в турбулентном мире. Сейчас лидер должен быть не только профессионалом своего дела, но и обладать развитым эмоциональным интеллектом, умением мотивировать и вести за собой. Эти инструменты применимы в привычной жизни, и я уверена, что участницы смогут с их помощью добиться высоких результатов и развить необходимые им качества, – рассказала Мария Афонина.

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