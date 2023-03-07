Утверждены правила выдачи удостоверений ветерана боевых действий для добровольцев - участников СВО

Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Утверждены правила выдачи удостоверений участника боевых действий добровольцам, содействующим выполнению задач в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Правительстве Российской Федерации.
Уточняется, что согласно принятому там постановлению, оформлением и выдачей документов будут заниматься местные военкоматы. Основанием для этого является решение комиссий, которые будут созданы при них.
- Выдавать документ будут военные комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства, - пояснили в пресс-службе Правительства.
В постановлении также указано, что в случае утери документов, подтверждающих участие гражданина в добровольческом формировании, военкоматы будут заниматься их розыском самостоятельно.
Напомним, ранее сообщалось, что ополченцам Донбасса дадут статус ветерана боевых действий. В Государственную Думу РФ был внесен законопроект о наделении статусом ветерана ополченцев ДНР и ЛНР, воевавших с 2014 года.
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