Ополченцам Донбасса дадут статус ветерана боевых действий

Народная милиция ДНР была сформирована из бывших ополченцев. Фото: НМ ДНР

Парламентарии, входящие в рабочую группу по вопросам специальной военной операции (СВО), внесли в Государственную Думу РФ законопроект о наделении ополченцев Донбасса статусом ветерана боевых действий. Об этом сообщил руководитель парламентской координационной группы, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

- Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, который наделит статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года, - написал он в своем Telegram-канале.

Вице-спикер Совфеда добавил, что также в парламент внесен законопроект, предоставляющий право участникам и ветеранам спецоперации, членам их семей на бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов.

- Сейчас все правовые вопросы (оформление социальных льгот, статуса добровольца и так далее) бойцам приходится решать самим, у частных юристов и за свой счет. Порой это стоит ощутимо. Более того, на этом фоне активизировались мошенники, которые под видом юристов и под предлогом «ускорения процедуры» берут деньги и исчезают, не оказав услугу. Наша инициатива снимет финансовое бремя по таким вопросам с ребят и защитит их от аферистов, - рассказал Турчак.

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