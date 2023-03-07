Леонид Пасечник в канун Международного женского дня наградил отличившихся женщин со всей территории ЛНР

Церемония награждения прошла в Доме Правительства. Фото: ЛИЦ

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил с наступающим 8 Марта представительниц различных профессий со всей территории Республики, вручив наиболее отличившимся из них государственные награды. Об этом сообщили в Луганском информцентре.

По словам руководителя региона, женщины Луганщины принимают сегодня самое активное участие в ее восстановлении и развитии, обеспечивая надежный тыл защитникам родной земли.

- Принято говорить всегда, что защитниками Отечества, защитниками Родины являются только мужчины, но сегодня жизнь такова, что в освобождении нашей Родины, в выполнении задач в рамках специальной военной операции принимают участие также и женщины, - подчеркнул он.

Одна из наград - памятный знак «Милосердие» - была вручена директору луганской школы № 5 Ирине Андрух. По ее признанию, это неожиданно приятная награда.

- Потому что милосердие - это внутреннее состояние любой женщины, внутренний мотив жизни самой женщины, любой женщины, потому что от женщины всегда идет доброта, мир и взаимопонимание, помощь и это, наверное, заложено в нас природой, - отметила она.

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