В ЛНР в преддверии 8 Марта наградили отличившихся женщин-медиков

Леонид Пасечник поздравил женщин с наступающим праздником, поблагодарил их за самоотверженный труд и наградил государственными наградами. Фото: ТГ/Пасечник

В ЛНР в преддверии Международного женского дня 8 Марта наградили отличившихся сотрудниц Луганской республиканской клинической больницы. Награды женщинам-медикам вручил временно исполняющий обязанности Главы Республики Леонид Пасечник. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Руководитель региона отметил, что сегодня медики, не считаясь ни со временем, ни с какими-то личными обстоятельствами, рискуя здоровьем и жизнью, спасают военнослужащих Республики, которые принимают участие в боевых действиях. Еще недавно они так же настойчиво спасали жителей ЛНР, приходя им на помощь в борьбе с коронавирусом.

- Настоящие героини Донбасса. Каждый день эти милые дамы творят чудеса, спасая жизни защитников нашей Родины и мирных граждан. Глядя на их самоотверженный труд в очередной раз убеждаюсь, что наши женщины - удивительное сочетание красоты и непоколебимой стойкости духа, - отметил Пасечник.

Лидер Луганской Народной Республики поблагодарил женщин-медиков за преданность профессии и патриотизм, вручив им медаль «За верность долгу», памятные знаки «За усердие» и «Милосердие», а также грамоты.

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