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НовостиОбщество7 марта 2023 10:18

В ЛНР ожидается сильный снегопад, жителей просят ограничить передвижение на транспорте

Синоптики прогнозируют интенсивное выпадение осадков и гололедицу
Ирина ДМИТРИЕВА
Сильный снегопад может приводить к ухудшению видимости

Сильный снегопад может приводить к ухудшению видимости

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Синоптики прогнозируют сильный снег на территории Луганской Народной Республики 7 марта. На дорогах может возникнуть гололедица. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Днем 7 марта в Луганске и по территории Республики сохранятся осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах сильные, с ухудшением видимости до 1000 м. Местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица, - проинформировали там.

В связи с сильным снегопадом и существенным ухудшением видимости водителей и пешеходов просят соблюдать меры безопасности и по возможности ограничить передвижение по дороге и улицам. Необходимо помнить, что налипания мокрого снега могут приводить к затруднению проезда транспорта, повреждению строений, обрывам линий электропередачи, а также образованию снежных завалов и заносов на дорогах. Будьте предельно осторожны!

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