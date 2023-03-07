В ЛНР производителям предложили компенсировать затраты на изготовление школьной формы

Важно стабилизировать цены на школьную форму и обеспечить детей качественной и безопасной одеждой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ЛНР предприятиям легкой промышленности предложили компенсировать часть затрат на изготовление школьной формы. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Республики Иван Леонов.

- Данная мера господдержки направлена на снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности российской ткани для пошива школьной формы, увеличения объема производства как самой ткани, так и объема выпуска готовой школьной формы из нее, - пояснил он.

По словам чиновника, важно стабилизировать розничные цены на школьную форму для потребителей и обеспечить детей качественной и безопасной одеждой.

Замминистра также напомнил, что предприятия Республики имеют возможность воспользоваться и другими федеральными мерами государственной поддержки. В текущем году российские власти предусмотрели выплату субсидий легпрому в размере порядка 2 миллиардов рублей.

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