В Мариуполе, Волновахе и Алчевске до конца года построят 47 многоэтажек

В городах ДНР возведут новые высотки. Фото: ТГ/Иващенко

В Донецкой и Луганской Народных Республиках в текущем году продолжат работы по восстановлению жилого фонда. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в решении этой задачи помогут регионы-кураторы и военные строители. Они намереваются отремонтировать на территориях новых российских регионов более двух с половиной тысяч многоквартирных домов. А в Мариуполе, Волновахе и Алчевске будут строить новые многоэтажки.

- Совместными усилиями федеральных заказчиков, регионов-шефов и военных строителей в этом году в новых регионах планируется восстановить более 2 800 многоквартирных домов. Кроме того, еще 47 многоэтажек будет построено в Мариуполе, Волновахе и Алчевске, - заявил вице-премьер.

Как отдельно подчеркнул Хуснуллин, новое строительство подразумевает за собой последующее развитие социальной инфраструктуры.

Отметим, ранее в Правительстве РФ сообщали о том, что до конца текущего года на территориях ДНР и ЛНР планируют восстановить около 9 тысяч частных жилых домов. Часть стройматериалов уже доставлена в республики.

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