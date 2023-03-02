Первый на новых территориях РФ: В ЛНР открылся территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Наталия Пащенко и Леонид Пасечник открывают территориальный фонд ОМС в Луганске. Фото: Администрация Главы ЛНР

Жители ЛНР теперь могут получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС). В Республике, первой среди четырех новых регионов Российской Федерации, открыли территориальный фонд ОМС. В торжественной обстановке красную ленточку перерезали временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник и министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

- Это очередной большой интеграционный шаг в правовое социальное поле Российской Федерации. В данном случае направление здравоохранения, - сказал Леонид Пасечник.

Руководитель Республики подчеркнул, что полис - это гарантия того, что все жители ЛНР получают право на оказание бесплатной медицинской помощи и приобретение всех жизненно необходимых лекарств на территории всей России.

- Отделение Фонда обеспечит не только выдачу документа, но и будет проводить оплату оказанной помощи, контролировать ее качество, защищать права застрахованных, - рассказал Пасечник.

В ходе торжественного открытия организации, Леонид Пасечник вручил жителям первые полисы. Документы получили семья Шкляровых из Луганска, мама с ребенком, нуждающиеся в специализированном лечении и жительница Республики, которая вскоре станет мамой.

Первый полис ОМС вручили семье Шкляровых из Луганска. Фото: Администрация Главы ЛНР

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко отметила, что ЛНР стала первым среди новых регионов России, где открыт ТФОМС.

- То, что касается переходного периода, еще в течение года у нас дается время, и все учреждения здравоохранения будут продолжать финансироваться из сметы, а за этот период мы будем наших граждан обеспечивать страховыми полисами, - говорит Пащенко. - Вся медицинская помощь, естественно, доступна в полном объеме нашим жителям, в том числе и без наличия медицинского полиса.

Директор территориального фонда ОМС в Республике Алексей Рощин рассказал о порядке работы организации.

- Каждый гражданин, который имеет российский паспорт и СНИЛС, может прийти с этими двумя документами и получить выписку из полиса обязательного медицинского страхования, потому что он сейчас электронный, - рассказывает Рощин. - Дети для получения полиса приходят вместе с родителями, со свидетельством о рождении, по двум документам получают этот полис. Выдается полис абсолютно бесплатно, и помощь наши граждане получают абсолютно бесплатную на всей территории нашей необъятной Родины.

ТФОМС в ЛНР располагается по адресу: г. Луганск, площадь Героев Великой Отечественной войны, 10.

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