ВСУ скрытно перебрасывают артиллерийские подразделения под Сватово

Противник передвигается в основном в темное время суток. Фото: соцсети
Украинская армия скрытно перебрасывает дополнительные артиллерийские подразделения под Сватово. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ссылаясь на данные разведки, он отметил, что на Купянском направлении отмечено появление дополнительных сил и средств ВСУ.
- Из района населенного пункта Купянск по направлению населенного пункта Сватово отмечено движение небольших колон вооруженных формирований Украины с артиллерийскими системами западного образца, а также боеприпасами к ним, - заявил военный.
По словам подполковника, в колонах приблизительно по 10 машин, и передвигаются они в основном под покровом ночи.
Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении, чтобы выявить слабые места в обороне российских войск. Из районов населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка было отмечено выдвижение малых групп противника.
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