Одну из новых улиц в Магадане назовут именем погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги

Владимир Жога погиб в 28 лет. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Одной из новых улиц в Магадане присвоят имя командира батальона «Спарта», Героя РФ и Героя ДНР Владимира Жоги (позывной Воха), Об этом сообщил губернатор Колымы Сергей Носов.

- Сегодня, 5 марта, исполняется год как ушел из жизни Герой России Владимир Жога. Он погиб во время спасения мирных жителей Волновахи. В память о его героизме и самопожертвовании, непримиримой борьбе с нацистами считаю необходимым назвать одну из новых улиц в его честь. Хочу особо отметить, что батальон «Спарта» сейчас возглавляет отец героя, колымчанин Артем Жога, - написал в соцсетях Носов.

Напомним, сегодня жители ДНР несли цветы к памятнику легендарному комбату на Аллее Героев в Донецке. Торжественное возложение цветов прошло и в Волновахе, где также установлен памятник Жоги.

В Волновахе после возложения цветов началось памятное мероприятие, которое проходило в Доме культуры имени Владимира Жоги. В зале было много детей. В этот момент ВСУ выпустили две ракеты HIMARS, которые упали в полусотне метров от ДК. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

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