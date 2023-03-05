В Лисичанске при обстреле ВСУ погиб мирный житель, еще семь ранены

Последствия обстрела Лутугинского района. Фото: СЦКК ЛНР

Сегодня, 5 марта, военнослужащие ВСУ обстреляли Лисичанск из артиллерийского орудия калибра 155 мм. В результате погиб мирный житель, еще семь ранены. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 10:00 по населенному пункту Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 мм (выпущено два снаряда). В результате обстрела погиб один мирный житель и семь человек получили ранения различной степени тяжести, - говорится в сообщении.

Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в СЦКК.

Напомним, что за прошедшие сутки обстрелу со стороны ВСУ подверглись три поселка в Лутугинском районе. В результате двое мирных жителей погибли и один был ранен. Около 30 домов получили повреждения. Также обстрелу подверглось Сватово, ранена мирная жительница 1982 года рождения.

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