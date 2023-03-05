Глава ЛНР призвал молодежь участвовать в проектах платформы «Россия - страна возможностей»

Леонид Пасечник обратился к молодежи Республики. Фото: ЛИЦ

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник обратился к молодежи Республики с призывом участвовать в проектах президентской платформы «Россия - страна возможностей».

- Очень важно, что большое внимание в России, лично первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, уделяется молодежи, созданию условий для ее развития и самореализации. Специально для этого создана платформа, объединяющая проекты, направленные на развитие молодых людей в различных сферах - "Россия - страна возможностей". Все новости платформы для жителей нашей Республики можно узнать на канале "Территория новых возможностей", - написал в своем Telegram-канале руководитель ЛНР.

Он отметил, что прямо сейчас идет регистрация на участие в проектах "ТопБЛОГ", "Твой Ход", "Моя страна - моя Россия". Кроме того, есть проекты, регистрация в которых открыта всегда: "Другое дело", "Начни игру", "Кадровое агентство", "Экософия", "Твои компетенции".

- Государство открывает вам двери возможностей, дает попробовать свои силы в различных сферах. Не теряйтесь, пробуйте, делайте первые ошибки и пробуйте еще. Набирайтесь опыта, не бойтесь строить свою судьбу и свою жизнь! - добавил Пасечник.

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