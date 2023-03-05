Последствия обстрела Волновахи ракетами HIMARS по время памятного мероприятия

В двухэтажном здании кафе обрушилась крыша и межэтажные перекрытия. Фото: ДАН
Сегодня, 5 марта, ВСУ выпустили две ракеты HIMARS по району волновахского Дома культуры имени Владимира Жоги, где в тот момент проходило памятное мероприятие, приуроченное к годовщине гибели Героя РФ и Героя ДНР.
Ударом повреждено здание, где было неработающее кафе. Оно расположено полусотне метров от ДК, где в момент обстрела проходило памятное мероприятие. По словам главы администрации Волновахского района Константина Зинченко, людей эвакуировали. Пострадавших нет.
В двухэтажном здании кафе обрушилась крыша и межэтажные перекрытия. Второй этаж фактически полностью разрушен, первый — наполовину.
По данным представительства ДНР в СЦКК, огонь велся со стороны подконтрольного ВСУ населенного пункта Богатырь. В 10:20 враг выпустил две ракеты HIMARS.
Сейчас на месте обстрела работают сотрудники представительства в СЦКК и Следственного комитета РФ, которые фиксируют последствия.
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