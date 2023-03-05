Около 30 домов в Лутугинском районе получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ ракетами HIMARS

Помимо жилых домов повреждения получили автомобили. Фото: СЦКК ЛНР

Около 30 домов в Лутугинском районе получили повреждения накануне в результате обстрела 4 марта со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксированы последствия обстрела вооруженными формированиями Украины поселков городского типа Юрьевка, Белое и Белое-1. По уточненным данным, в результате обстрела населенного пункта Юрьевка с применением американской РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS (противником выпущены три ракеты типа M30А1 GMLRS), погибли два мирных жителя, еще один мужчина получил ранения, повреждены 14 одноэтажных жилых домов, - говорится в сообщении.

Кроме того, в пгт Белое повреждены семь жилых домов, в пгт Белое-1 - шесть жилых домов, легковой автомобиль и техника автотранспортного предприятия.

Ранее в СЦКК сообщили, что в результате ракетного обстрела Юрьевки погиб мирный житель, еще двое мужчин получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки обстрелу со стороны ВСУ также подверглось Сватово, ранена мирная жительница 1982 года рождения.

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