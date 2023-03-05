В Народной милиции ДНР заявили о полной зачистке от ВСУ железнодорожной станции «Ступки» на севере Артемовска

В Артемовске (Бахмуте) идут жестокие бои. Фото: НМ ДНР

Железнодорожная станция и микрорайон Ступки на севере Артемовска полностью зачищены от ВСУ вагнеровцами. Об этом сегодня сообщили в Народной милиции ДНР.

- Штурм и зачистка железнодорожной станции Ступки на северной окраине Артемовска (Бахмут) завершились. и район города теперь полностью под контролем вагнеровцев, — сказано в сообщении.

На опубликованном видео бойцы сообщают, что продвижение было затруднено городскими боями. В Артемовске была выстроена сильная оборона: обустроены окопы и блиндажи. В тоже время отмечается, что сейчас у украинских боевиков «профессионализм на низком уровне», а ВСУ не хватает боекомплекта.

Ранее неоднократно сообщалось, что наиболее боеспособные части украинской армии были выведены из города, а оборону держат плохо подготовленные мобилизованные граждане Украины. Если их не выведут, то они окажутся в полном окружению.

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