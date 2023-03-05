В ЛНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб один мирный житель, еще трое были ранены

Такие воронки образуются на месте падения ракет HIMARS. Фото: Архив СЦКК ЛНР

Киевские силовики за прошедшие сутки, 4 марта, дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Юрьевка Лутугинского района и Сватово с применением американской РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS (было выпущено две ракеты) и артиллерийского орудия 155 мм (выпущен один снаряд), - говорится в сообщении.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, в результате обстрелов в поселке городского типа Юрьевка Лутугинского района погиб мирный житель, еще двое мужчин получили ранения различной степени тяжести, в Сватово ранена мирная жительница 1982 года рождения.

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