Год назад погиб командир батальона «Спарта» Владимир Жога

Владимир Жога был горячим, бесстрашным, рисковым. Фото: ТГ/Пушилин

Сегодня, 5 марта. исполнился год со дня гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (Вохи). Герой Российской Федерации, Герой ДНР погиб, спасая мирных жителей Волновахи.

- Он был горячим, бесстрашным, рисковым. Молодым и не по годам рассудительным. Из 28 прожитых лет восемь отдал на защиту Родины, служил ей верой и правдой, - написал в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Руководитель Республики отметил, что жизненный путь Владимира Жоги наполнен абсолютным смыслом. Он был надежным другом, верным соратником и отличным командиром. Батальон «Спарта», которым он руководил, точно знал, что на Воху всегда можно положиться, и уверенно шел за ним в самый сложный бой, ни минуты не сомневаясь в правильности поставленных задач и решений.

- Владимир Жога – плоть от плоти сын Донбасса со стальным характером и доброй душой. Жил как герой и героически погиб, спасая людей. Даже спустя год со дня трагической гибели Вохи не утихла боль… Вечная память и вечная слава Русскому Воину! – подчеркнул Пушилин.

Напомним, 5 марта 2022 года Воху и его сослуживцев попросили эвакуировать жителей Волновахи. Он не отказал в этой просьбе и погиб под кинжальным огнём ВСУ, спасая женщин и детей.

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