В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли двое мирных жителей, еще четверо были ранены

В Горловке прямым попаданием украинского снаряда был поврежден дом по улице Прилуцкого. Фото: ТГ/Приходько

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 16 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 40 снарядов.

На донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 9 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском - 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский, Калининский районы), Ясиноватский район, столица г. Донецк (Киевский, Кировский, Петровский районы), Старомихайловка.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Калининском районе Горловки. Ранение получили четверо гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Старомихайловке.

Повреждено 13 домостроений в Калининском районе Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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