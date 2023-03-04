В Донецке можно будет заказать праздничные виньетки и конверты к 8 Марта

Новый филателистический выпуск состоит из конверта «Маленькое черное платье», виньетки «Женственность. Элегантность. Изысканность» и листа виньеток. Фото: ГУП ДНР «Почта Донбасса»

Государственное унитарное предприятие ДНР «Почта Донбасса» анонсировало выпуск новых праздничных изделий, посвященных Международному женскому дню 8 Марта. Их продажи станут доступны жителям 6 марта с 13 часов дня. На официальном сайте почты уже можно оформить предзаказ праздничного выпуска. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Там уточнили, что новый филателистический выпуск состоит из конверта «Маленькое черное платье», виньетки «Женственность. Элегантность. Изысканность» и листа виньеток.

Тем временем в администрации города Донецка сообщили о выпуске нового проездного билета, посвященного главному весеннему дню. Праздничный талон можно будет купить у водителей и в билетных киосках ДЭАТ «Донэлектроавтотранс». На проездном талоне изображен зайчик с веткой мимозы, а украшает новый проездной билет надпись «8 Марта».

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