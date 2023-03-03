Денис Пушилин будет вести колонку в «Российской газете»

Первую свою публикацию Денис Пушилин посвятил теме получения бойцами статуса ветерана боевых действий. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денису Пушилину предложили вести собственную колонку в «Российской газете». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам руководителя Республики, его материалы будут публиковаться под рубрикой «Мнения». Первая статья уже вышла в свет.

- Первую публикацию посвятил важной для нас теме получения бойцами, защищавшими Донбасс все эти годы, статуса ветерана боевых действий в соответствии с изменениями в федеральный закон «О ветеранах», которые недавно были поданы, - проинформировал Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что ополченцам Донбасса дадут статус ветерана боевых действий. В Государственную Думу РФ был внесен законопроект о наделении статусом ветерана ополченцев ДНР и ЛНР, воевавших с 2014 года. Также в парламент внесли законопроект, предоставляющий право участникам и ветеранам спецоперации, членам их семей на бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов.

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