В Горловке при артобстреле ВСУ погибли два мирных жителя

Количество жертв украинских обстрелов растет. Фото: ТГ/Гарцев

При обстреле ВСУ в Горловке погибли два мирных жителя. Под прицельным огнем противника оказался Калининский район. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

- Количество погибших в результате украинской вооруженной агрессии жителей Горловки возросло до двух, - заявил он.

Ранее в мэрии сообщили о гибели женщины 1963 года рождения и ранении мужчины вследствие обстрела Калининского района со стороны украинских войск. Оба - мирные жители.

Сообщалось также, что вследствие прямых попаданий вражеских снарядов в этой части города был поврежден дом по улице Прилуцкого, 48 и зафиксировано возгорание по улице Прилуцкого, 2. Кроме этого, пострадал гараж в автокооперативе «Старт».

По данным СЦКК, обстрел Калининского района Горловки произошел в 14:40 со стороны населенного пункта Щербиновки. Оттуда противник выпустил по городу четыре снаряда натовского образца калибром 155 мм.

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