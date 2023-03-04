Ведущий научно-исследовательский институт России в области черной металлургии откроет свой филиал в Донецке

Сотрудничество с одним из крупнейших научных центров страны позволит развивать предприятия Республики и отрасль в целом на основе современных технологий. Фото: ТГ/Хоценко

Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени И.П. Бардина откроет свой филиал в Донецке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Он отметил, что по поручению Правительства РФ организация займется развитием технологий в сфере черной металлургии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. На данный момент специалисты института проводят технико-экономический аудит промышленных предприятий этих регионов и оценивают работоспособность оборудования в основных производственных цехах.

- Уверен, что сотрудничество с одним из крупнейших научных центров страны в области металлургии позволит нам развивать предприятия Республики и отрасль в целом на основе современных технологий, - отметил Хоценко, добавив, что уже обсудил с руководителем ЦНИИ им. И.П. Бардина Виктором Семеновым задачи, которые поставлены перед специалистами центра.

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