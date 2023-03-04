В ЛНР планируют создать региональный фонд развития промышленности

Предприятия Республики получили возможность воспользоваться федеральными мерами государственной поддержки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике работают над созданием регионального фонда развития промышленности. Он будет оказывать финансовую поддержку местным производителям через предоставление им целевых займов для модернизации предприятий, расширения существующих и организации новых производств. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли ЛНР.

Уточняется, что предприниматели смогут подать заявку на получение льготного займа в размере от 5 до 100 миллионов рублей. Средства можно будет направить на разработку новой продукции, техническое перевооружение и создание конкурентных товаров.

- Со своей стороны, заемщик профинансирует не менее 10% от общей суммы реализуемого проекта. Это возможно сделать самостоятельно или с помощью частных инвесторов или банков, - пояснили в министерстве.

Льготный заем можно будет взять на длительный срок. Однако в ведомстве напомнили - поскольку фонд располагает бюджетными деньгами, которые необходимо будет вернуть, заем должен быть обеспечен залогом в полном объеме.

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