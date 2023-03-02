Со 2 по 3 марта в ДНР не будут работать все радиостанции

В ДНР не будут работать все радиостанции в течение рабочего дня. Фото: Минсвязи Республики

Со 2 по 3 марта в Донецкой Народной Республике не будут работать все радиостанции. Об этом сообщает Министерство связи ДНР.

- В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объекте вещания в Донецке с 02.03.2023 по 03.03.2023 будет наблюдаться временное отключение всех радиостанций в городе в течение рабочего дня, - говорится в сообщении министерства связи.

Минсвязи Республики приносит жителям извинения за временные неудобства. Плановые ремонтные работы позволяют качественно предоставлять услуги.

Ранее сообщалось, что в рамках выполнения поставленных задач по организации связи на освобожденных территориях специалисты ГУП ДНР «КОМТЕЛ» продолжают проводить работы по включению услуг фиксированной телефонии и Интернет. В Мариуполе выполнено подключение многоквартирного сектора к сети передачи данных. Восстановлена работа сети по адресу улица Контрольная, 52.

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