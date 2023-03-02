В Донецке сообщили о новых фактах обнаружения мин-«лепестков» в жилых кварталах

Так выглядят «лепестки». Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

В донецком поселке Лидиевка, что на западе города, обнаружены противопехотные мины типа «лепесток». Об этом сегодня сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Мины обнаружены возле дома № 6 на улице Делегатской в поселке Лидиевка.

Саперы МЧС ДНР уже несколько дней разминируют мирные кварталы Донецка, мины находят в Петровском и Кировском районах. Специалисты уже обезвредили около 250 взрывоопасных устройств.

Украинские боевики продолжают рассыпать «лепестки» при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган». Запрещенные мины детонируют при нажатии на них с усилием всего в 5 килограммов.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов нужно немедленно обращаться в МЧС по номеру «101». Ни в коем случае не пытайтесь ликвидировать мину собственноручно, предупредите окружающих и ждите приезда саперов.

«Лепесток» имеет два окраса. Зеленый делает мины малозаметными в траве, а коричневый - на грунте. Более того, при приземлении мина может закопаться в траву или покрыться пылью либо грунтом.

- Поэтому не нужно передвигаться по траве и по неасфальтированным тропинкам. Даже на асфальте не теряйте бдительности! – призвали спасатели.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возрождение спорта и стремление к победам: В Мариуполе прошел городской чемпионат по силовому троеборию

В Мариуполе провели чемпионат по пауэрлифтингу среди всех возрастных категорий (подробнее)