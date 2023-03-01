ВСУ повредили обстрелом насосную станцию в Ясиноватой

В результате обстрела в городе были также повреждены два частных дома. Фото: ДАН

В Ясиноватой пострадала насосная станция, подающая воду на город. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что энергоснабжение объекта было нарушено сегодня утром в результате очередного украинского обстрела. Мэр также отметил, что станцию уже удалось запитать от резервных линий.

- Был перебит очередной источник питания, но у нас есть резервные линии, так что станция уже работает в прежнем режиме, - проинформировал градоначальник.

По словам Шевченко, в результате обстрела в городе были также повреждены два частных дома.

По данным СЦКК, обстрел Ясиноватой произошел сегодня около девяти часов утра. Противник выпустил по городу 3 ракеты из РСЗО. Огонь велся со стороны подконтрольной Киеву Орловки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ясиноватой наладили систему бесперебойной подачи электричества на случай аварийной ситуации. Обесточенный город теперь можно запитать из резервов.

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