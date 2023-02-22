Решит ли водовод из Дона проблемы жителей ДНР

Военные строители в круглосуточном режиме прокладывают две нитки водовода. Фото: Скриншот видео ВСК МО РФ

В масштабном проекте, который свяжет устье реки Дон с каналом «Северский Донец-Донбасс» и пройдет по территории Ростовской области и ДНР, участвуют предприятия со всей России. Свой вклад внесли и работники Харцызского трубного завода.

В середине февраля ХТЗ завершил выполнение заказа по изготовлению труб для строительства водовода. И следом военные строители начали сварку труб в единую нитку. Водовод пройдет рядом с Харцызском.

- Всего нашим предприятием изготовлено 30 километров труб для будущего водовода. Это 2 540 труб, - сказал ведущий экономист предприятия по сбыту Никита Кондратенко.

Он отметил, что стальные трубы диаметром 1220 миллиметров и толщиной 14 миллиметров покрыты наружным и внутренним антикоррозионным покрытием. Поэтому должны долго служить. Производительность предприятия - 50 труб в смену.

Стальные трубы диаметром 1220 миллиметров покрыты наружным и внутренним антикоррозионным покрытием. Фото: Скриншот видео ТК «Оплот»

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРУБНОГО ЗАВОДА

С заданием на трубном заводе справились за два месяца. Для предприятия, которое было вынуждено простаивать несколько лет, крупный госзаказ стал значимым событием.

- Производство труб для водовода стало первым масштабным заказом, который получило предприятие после вхождения ДНР в состав Российской Федерации. Это позволило после семилетнего простоя вновь ввести завод в эксплуатацию. Теперь главная задача заключается в том, чтобы ХТЗ работал на полную мощность и расширял географию сбыта, – подчеркнул председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Премьер-министр совместно с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным поздравили сотрудников предприятия и вручили им заслуженные награды в связи с плановым завершением выполнения государственного заказа.

Алексей Лютов рассказал, какое значение имеет запуск работы ХТЗ. Фото: Скриншот видео ТК «Оплот»

На предприятии хорошо понимают важную роль, которую стал играть ХТЗ в деле восстановления водопроводной сети ДНР.

- Заказ труб имеет очень большое значение для нашего Донбасса. Это водоводы обеспечат водой Донецк, Макеевку и другие города. Они сейчас находятся, грубо говоря, без воды, - рассказал старший мастер склада готовой продукции ХТЗ Алексей Лютов.

Отметим, что Харцызский трубный завод специализируется на производстве стальных труб большого диаметра для магистральных газо- и нефтепродуктопроводов. До марта 2017 года предприятие входило в состав компании «Метинвест» украинского олигарха Рината Ахметова. Но с 2016 года простаивало. В 2021 году ХТЗ был передан в оперативное управление ГУП ДНР «Уголь Донбасса».

Для Харцызского трубного завода открываются новые перспективы. Фото: Скриншот видео ТК «Оплот»

НЕБЫВАЛАЯ СТРОЙКА ПО СЛОЖНОСТИ И СКОРОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

В масштабном проекте участвуют предприятия со всей России. Трубы помимо ХТЗ поставляют Челябинский, Волжский и Загорский заводы. Насосное оборудование приходит из Орловской области. Электроподстанции спроектировала и устанавливает компания «Россети». Инженерные войска Минобороны РФ создали понтонные переправы для работы техники в сложных условиях. А возводят водопровод военные строители. Трудятся круглосуточно, ведь вода должна уже 1 апреля пойти в канал «Северский Донец-Донбасс».

На участке на территории ДНР к работам приступили в конце января.

- Идем по графику. Даже перевыполняем. К сроку завершения строительства сделаем все работы на нашем участке, - заявил начальник участка Евгений Шаповалов.

Бригадир Сергей Третьяков рассказал, что смены работают попеременно в дневное и ночное время.

Такого масштаба и в такие короткие сроки история российских строек еще не знала. Сложное гидротехническое сооружение включает в себя восемь насосных станций, электроподстанции мощностью в 110 КВт, накопители воды на 10 тысяч кубических метров, две нити трубопровода диаметром 1,2 метра протяженностью почти 200 километров каждая. Мощность составит около 300 тысяч кубических метров воды в сутки. В работах задействованы 2,6 тысячи специалистов и 1 тысяча единиц техники.

Плавучая насосная станция, которую установят на реке Дон, не имеет аналогов по срокам изготовления. Понтонный комплекс развернут всего за 4 месяца, хотя строительство обычного водозаборного узла занимает 2-3 года. При этом учли паводки Дона и сильную заболоченность поймы реки. Предусмотрели дополнительную дамбу и молы из щебня, как защиту ото льда.

Водовод пересекает множество препятствий – автомобильные и железнодорожные пути, водные преграды. Нужно сделать 63 перехода через них. На одном из участков потребуется горизонтальное бурение на расстояние в полтора километра для прохождения под железнодорожным полотном и одним из рукавов Дона.

Инженерные войска Минобороны РФ создали понтонные переправы для работы техники. Фото: Скриншот видео ВСК МО РФ

ЖИТЕЛИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ВОДУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Обстановка с водоснабжением в ДНР остается сложной. Ключевой источник, канал «Северский Донец – Донбасс», перестал функционировать в конце февраля прошлого года. В Донецке и многих других населенных пунктах вода подается по графику – на два часа один раз в трое суток. А в некоторых районах из-за невозможности отремонтировать оборудование ввиду близости зоны боев централизованная подача воды и вовсе отсутствует.

Водоснабжение в Республике после подачи воды из Дона в апреле перейдет на более расширенный график.

- На круглосуточную подачу воды мы не выйдем. Но точно будем давать каждый день. Скоро сформируем график, как это будет выглядеть, — рассказал Виталий Хоценко.

Он объяснил причину невозможности полноценного обеспечения водой. С учетом воды из Дона в канал суммарно будет поступать примерно 450-500 тысяч кубометров каждые сутки. И дальше расходиться по городам. А вообще необходимо около миллиона кубометров. Это без мелиорации – чтобы просто подавать в систему, в котельные, в дома и на производство.

Глава Правительства подчеркнул, что для круглосуточной подачи воды нужно полностью восстановить работу канала «Северский Донец-Донбасс». Сделать это невозможно без освобождения территории Славянского района и части Харьковской области.

Плавучая насосная станция, которую установят на реке Дон, не имеет аналогов по срокам изготовления. Фото: Скриншот видео ВСК МО РФ

ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ ВОЗВОДЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛИ

Тем временем, для решения проблемы с водой в Республике активно возводят дополнительные магистрали. На днях военные строители пустили воду на водозаборный узел, который снабжает Донецк. Водовод связал скважины поселка Кипучая Криница в Старобешевском районе и водозаборный узел «Южный» в столице.

Специалисты ВСК приступили к созданию трубопровода в октябре. В кратчайшие сроки проложили нить в 36 километров, возвели две насосные и две трансформаторные подстанции. Трасса проходила по сложным участкам с большим количеством коммуникаций, которые пришлось обходить.

Теперь жители Донецка будут дополнительно ежедневно получать до 7 тысяч кубометров чистой артезианской воды. Выход на проектную мощность – более 17 тысяч кубометров в сутки - запланирован на март.

После запуска этого трубопровода военстроевцы возьмутся за возведение нового водовода мощностью почти 13 тысяч кубометров в сутки – от водозабора Шевченковский в Докучаевском районе до Донецка. Все работы будут завершены до апреля.

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