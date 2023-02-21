«Надеемся, что это поможет бойцам и семьям погибших»: Реакция дончан на предложение Владимира Путина о создании Государственного фонда поддержки ветеранов

Многие ветераны мечтают вернуться в строй. Фото: Александр КОЦ

Во время выступления Владимир Путин подчеркнул, что наш долг – поддержать семьи погибших бойцов, а также ветеранов СВО.

- Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии, - заявил Владимир Путин.

Еще одна важная задача фонда – это организация долговременного ухода на дому, протезирование для всех, кто в этом нуждается. Будущая работа фонда анонсирована в формате «открытого окна, без лишней волокиты».

Реакция от военных и их родных последовала быстро. Вот, что рассказали «КП».

Раненый военнослужащий Сергей (позывной «Филин»):

- Я получил ранение ноги на горловском направлении. Хирург сказал, что кость собирали по частичкам, словно пазлы. Достали около десяти осколков. Теперь предстоит долгая реабилитация. Но главное – врачи сохранили ногу. У меня большие надежды на Специальный фонд адресной помощи погибшим бойцам и ветеранам СВО, о котором рассказал Президент в Послании Федеральному Собранию. Особое внимание врачей к ветеранам, о чем говорил Владимир Путин, для меня означает – стану ли я снова здоровым человеком, и как быстро меня поставят на ноги. После лечения хочу вернуться в строй. У меня большой опыт службы минометчиком. Хочу быть полезным нашей армии.

Валентина Бойко, учительница, г. Донецк:

- Обращусь в Спецфонд, о котором сказал Владимир Путин, обязательно! Мой младший брат ушел на защиту Донбасса в 2016 году. После ранения в позвоночник был комиссован. Едва ходит, но не сдается, постоянно делает гимнастику. Живем мы вдвоем, тяжело совмещать работу и уход за Сашей. Буду просить в фонде о патронажной сестре, консультациях врачей. Тем более, в фонде не должно быть бюрократии – Президент обещал. Таких как я много, поддерживаем друг друга, общаемся. Нам нужна помощь в медикаментах, а главное – в правильном уходе.

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