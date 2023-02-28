В жилмассиве «Комсомолец» в Горловке обстрелом ВСУ ранена женщина и ребенок

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь (иллюстрация) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате ночного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины жилого массива «Комсомолец» в Горловке ранения получили женщина и ребенок. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- Ранена мирная горловчанка Г. И. А. 1983 года рождения по улице 60 лет СССР, 51. и ребенка 2017 года рождения, находившегося дома в момент обстрела жилого массива «Комсомолец», - сообщил мэр Горловки.

Напомним, что по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские боевики открыли огонь в 00:18 с позиций в районе населенного пункта Дзержинск, выпустив по горловскому жилмассиву 10 снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела повреждены жилые дома, Дворец культуры «Комсомолец», ясли-сад №148, линии электропередач и газопровод.

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