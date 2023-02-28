ВСУ нанесли артудар по жилмассиву «Комсомолец» в Горловке

Жилой массив «Комсомолец» ранее уже попадал под обстрел ВСУ (архивное фото). Фото: Телеграм/Иван Приходько

Ночью 28 февраля вооруженные формирования нанесли артиллерийский удар по Горловке. По огонь попал жилой массив «Комсомолец», что в Никитовском районе. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным СЦКК, украинские боевики открыли огонь в 00:18 с позиций в районе населенного пункта Дзержинск, выпустив по горловскому жилмассиву 10 снарядов калибром 155 миллиметров.

Глава городской администрации Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела повреждены жилые дома по улицам 60 лет СССР, Дивногорская, Дубинина; Дворец культуры «Комсомолец» и ясли-сад №148. Также повреждены линии электропередач и газопровод.

Отметим, что сведения о последствиях обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины продолжают поступать.

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