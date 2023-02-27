Для более 21 тысячи жителей ДНР одобрена выплата компенсаций за утраченное из-за боев жилье и имущество

В Мариуполе десятки тысяч жителей лишились своего жилья. Фото: АГ ДНР

Свыше тысячи заявок от людей, утративших из-за боев жилье и имущество, одобряют каждую неделю в ДНР. Об этом сегодня сообщил врио Главы Республики Денис Пушилин по итогам совещания с правительством и местными властями.

- О выплате компенсации за утраченное жилье и имущество в результате боевых действий. За весь период принято более 21 тысячи положительных решений на поступившие заявки на компенсацию, с динамикой более тысячи каждую неделю, — сообщил в своем телеграм-канале Пушилин.

Он добавил, что местными администрациями организована работа 51 пункта по приему заявлений от пострадавших.

В середине февраля сообщалось, что свыше 38 тысяч жителей ДНР подали заявления о компенсациях за утраченное вследствие боев жилье и имущество. На тот момент нуждающимся было выплачено порядка 1,3 миллиарда рублей.

За утраченное в ходе боев жилье могут быть предоставлены средства в размере 35 тыс. рублей за каждый квадратный метр жилплощади. Также ведется выдача нового жилья, взамен разрушенного.

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