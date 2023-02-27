Денис Пушилин включил шесть человек в состав Избирательной комиссии ДНР

Выборы в ДНР пройдут 10 сентября – в единый день голосования в РФ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Шесть человек назначены членами Избирательной комиссии ДНР с правом решающего голоса. Соответствующий указ № 63 врио Главы Республики Дениса Пушилина опубликован сегодня.

Согласно документу, членами Избирательной комиссии ДНР с правом решающего голоса назначены: председатель Центризбиркома Республики Владимир Высоцкий — от ЦИК РФ, замглавврача ДоКТМО Иван Плахотников — от Федерации профсоюзов, замначальника отдела противодействия коррупции Управления кадровой политики Главы ДНР Родион Степанов — от профсоюза работников углепрома, член Общественной палаты ДНР Олег Балыкин — от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, начальник Управления внутренней политики Главы ДНР Артем Фомин — от партии «Единая Россия», помощник руководителя ОО «Молодая Республика» Евгений Апрельский — от ЛДПР.

Указ подписан 22 февраля и вступил в силу сегодня.

Еще шесть членов Избирательной комиссии ДНР должен утвердить Народный Совет Республики.

Напомним, 10 сентября – в единый день голосования в РФ - жители Республики будут выбирать сроком на пять лет депутатов Народного Совета, а также представительные органы городов, районов, сел и поселков.

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