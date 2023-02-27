Глава ДНР освободил Дмитрия Шмелева от должности министра доходов и сборов

В ведомствах ДНР идет реорганизация Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин освободил Дмитрия Шмелева от должности министра доходов и сборов ДНР. Соответствующий указ № 57 опубликован сегодня.

Отмечается, что Шмелев освобожден от должности с 21 февраля. Он возглавлял министерство с июля 2022 года.

Также на официальном сайте и.о. Главы Республики опубликованы указы об освобождении от должностей еще ряда руководителей.

Роман Белоус освобожден от должности заместителя Генерального прокурора ДНР.

Глеб Жеребченко освобожден от должности заместителя Генерального прокурора ДНР.

Александр Силаев освобожден от должности директора Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ДНР.

Роман Базышен освобожден от должности заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР.

Дмитрий Захаров освобожден от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Яков Ходос освобожден от должности заместителя министра юстиции ДНР.

Возможно, что часть из уволенных руководителей продолжат свою работу, но уже в новых структурах, созданных по российским стандартам.

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