Глава ДНР: Из-за взрыва дамбы в Артемовске шансы ВСУ попасть в окружение лишь увеличились

Денис Пушилин рассказал о последствиях взрыва дамбы в Артемовске. Фото: АГ ДНР

Взрыв дамбы лишь увеличивает шансы подразделений ВСУ попасть в окружение в Артемовске, они оказали себе «медвежью услугу». Об этом сегодня заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Мы увидели суетливые, не совсем просчитанные действия ВСУ. Потому что оказать существенное влияние на продвижение наших подразделений в Артемовске у них не получилось, — заявил в эфире телеканала «Россия-24» Пушилин. — При этом мы фиксируем, что для тех подразделений противника, которые сконцентрированы в северной части города, сложности создаются. По сути, взрыв дамбы - это медвежья услуга, шансы ВСУ попасть в окружение существенно увеличились».

Напомним, 25 февраля украинские боевики взорвали дамбу на одном из водохранилищ в Артемовске. Для гражданских сложилась безвыходная ситуация, так как подрыв привел к затоплению множества домовладений.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменится для жителей ДНР льготных категорий с 1 марта

В ДНР переходят на социальную защиту по российским стандартам (подробнее)