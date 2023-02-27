В этом году все дома Мариуполя подключат к централизованному отоплению

В Мариуполе продолжаются работы по подаче тепла в дома. Фото: Минстроительства и ЖКХ ДНР

Все дома в Мариуполе будут подключены к системе централизованного отопления до конца 2023 года. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

- В этом году мы все дома в Мариуполе подключим к теплу, — сказал в эфире телеканала «Россия 24» Хуснуллин. – Сейчас в Мариуполе к 1000 домов, обеспеченных теплом к концу 2022 года, добавилось еще порядка 400.

Вице-премьер добавил, что основные работы по восстановлению приморского города специалисты планируют завершить за три года. Первоочередной задачей является восстановление отопительных систем, электро- и водоснабжения, далее строители займутся общим ремонтом зданий.

Напомним, Мариуполь был освобожден от украинских войск 21 апреля 2022 года. Жилой фонд и инфраструктура существенно повреждены в боях. Сейчас в восстановлении города принимают участие около 28 тысяч строителей.

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