В этом году все дома Мариуполя подключат к централизованному отоплению

В Мариуполе продолжаются работы по подаче тепла в дома. Фото: Минстроительства и ЖКХ ДНР
Все дома в Мариуполе будут подключены к системе централизованного отопления до конца 2023 года. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
- В этом году мы все дома в Мариуполе подключим к теплу, — сказал в эфире телеканала «Россия 24» Хуснуллин. – Сейчас в Мариуполе к 1000 домов, обеспеченных теплом к концу 2022 года, добавилось еще порядка 400.
Вице-премьер добавил, что основные работы по восстановлению приморского города специалисты планируют завершить за три года. Первоочередной задачей является восстановление отопительных систем, электро- и водоснабжения, далее строители займутся общим ремонтом зданий.
Напомним, Мариуполь был освобожден от украинских войск 21 апреля 2022 года. Жилой фонд и инфраструктура существенно повреждены в боях. Сейчас в восстановлении города принимают участие около 28 тысяч строителей.
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