В ДНР значительно ускорят выдачу российских паспортов

Процедуру получения документа обещают ускорить Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для ускорения процесса выдачи российских паспортов в ДНР увеличат количество отделов Миграционной службы. Причем кратно во всем городах и районах. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин во время встречи с военнослужащими 6-го батальона теробороны, видеозапись которой он опубликовал в своем телеграм-канале.

- Приезжала руководитель Миграционной службы МВД РФ, мы проводили совещание, сейчас решение уже как бы там принято: будет увеличиваться кратно количество миграционных отделов, - сказал он в ответ на рассказ бойца о больших очередях для подачи документов на паспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР до начала марта все отделения Миграционной службы начнут прием документов на паспорт РФ. Первые пункты в Республике открылись с 20 октября, ранее повсеместную выдачу паспортов планировалось начать до конца ноября. Сейчас открываются новые пункты приема и выдачи документов. Один из последних - 16 декабря в Пролетарском районе Донецка.

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