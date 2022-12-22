В ДНР до начала марта все отделения Миграционной службы начнут прием документов на паспорт РФ

В ДНР уже полмиллиона жителей имеют паспорта РФ. Фото: АГ ДНР

Работа по организации приема документов на российские паспорта и выдача готовых документов во всех отделениях Миграционной службы МВД ДНР завершится до весны 2023 года. Об этом сегодня ДАН сообщили в Миграционной службе.

- Пункты приема документов на паспорт и выдачи паспорта РФ будут функционировать во всех секторах Миграционной службы. Эта работа будет организована до марта 2023 года, — отметили в Миграционной службе МВД ДНР.

Первые пункты в ДНР открылись с 20 октября, ранее повсеместную выдачу паспортов планировалось начать до конца ноября. Сейчас открываются новые пункты приема и выдачи документов. Один из последних — 16 декабря в Пролетарском районе Донецка.

Всего жители ДНР получили 496 500 паспортов гражданина Российской Федерации с 2019 года. Из них после вступления Республики в состав РФ — 42 тысячи паспортов.

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