Итоги года: Экономика в ДНР налаживается там, где нет обстрелов ВСУ

На возрожденном Енакиевском металлургическом заводе провели юбилейную плавку чугуна. Фото: АГ ДНР

В уходящем году Республика на правах региона вошла в состав братской семьи народов России. В ходе специальной военной операции (СВО) освобождено более 50 процентов территории ДНР, которая была оккупирована киевским режимом. Возрождаются промышленность и сельское хозяйство, растет благосостояние граждан.

- Самое главное, что закончилась многолетняя неопределенность. То ли мы еще на Украине, то ли пока не в России. А от Киева мы с 2014 года и не ждали чего-то хорошего. Там лишь выжидали удобного момента напасть на нас. Теперь живем надеждой, что враг окончательно будет изгнан из Донбасса. Что прекратятся эти ужасные обстрелы. Наверное, это единственная наша мечта, которая пока не исполнилась, - считает жительница Донецка Валентина Зимина.

ОСВОБОЖДЕНО ПОЧТИ 340 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

С начала спецоперации в феврале на территории ДНР освобождено от украинских оккупантов почти 340 населенных пунктов.

- Сейчас мы можем говорить о 338 населенных пунктах, - заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин. - Освобождено немногим более 50 процентов территории. Если говорить о населении - для нас это самое важное, то здесь гораздо больше цифра.

По словам руководителя региона, сейчас главная задача — освобождение всей территории ДНР в конституционных границах. Военные делают все возможное, чтобы ускорить этот процесс.

После освобождения Майорска под Горловкой созданы предпосылки для продвижения к Дзержинску и последующего окружения Артемовска. Также недавно были освобождены населенные пункты Перше Травня (Первое Мая) и Курдюмовка, в которых продолжается зачистка украинских боевиков.

Российские войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки. Успехи наблюдаются Марьинском и Угледарском направлениях. За последнее время под контроль ДНР перешли Опытное, Павловка и Андреевка.

РОСТ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ ОПЕРЕЖАЛ ИНФЛЯЦИЮ

В течение года в ДНР произошел значительный рост не только номинальной, но и реальной заработной платы. А значит, несмотря на инфляцию, вырос жизненный уровень трудящихся.

В Минэкономразвития ДНР сравнили данные на октябрь с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная реальная заработная плата увеличилась на 15,2 процента. При этом среднемесячная номинальная зарплата стала больше почти на 44 процента. Произошло это во многом благодаря повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ).

С 1 января 2022 года МРОТ в Республике вырос на 2785 рублей - до 10 245 рублей. А с 30 сентября после приема ДНР в состав России «минималка» составляет 15 279 рублей - как и на всей территории Российской Федерации.

При этом в рост номинальной зарплаты опережающими темпами шел в сфере добычи угля и других полезных ископаемых, транспорте, металлургии, легкой промышленности и строительстве. В ТОПе городов и районов с наибольшим уровнем оплаты труда оказались Кировское, Ждановка, Старобешевский район, Торез и Енакиево.

Напомним, номинальная заработная плата — это плата за трудовую деятельность работника без учета налогов и сборов, а также начисленных страховых взносов. Рост реальной заработной платы определяется отношением номинальной заработной платы к индексу цен товаров и тарифов услуг.

Жители ДНР массово получают СНИЛС, который является одним из основных документов для обязательного пенсионного страхования. Фото: МинТСП ДНР

Не отставал от зарплаты и рост пенсий. С 1 января 2022 года их размер был увеличен на 20 процентов. Минимальная пенсия составила 7885 рублей. А с 1 июля выплату повысили до 10 тысяч рублей. Также в нынешнем году выросли социальные пособия - от 15 до 35 процентов в зависимости от категории.

Сейчас пенсионеры из ДНР получают выплаты в соответствии с законодательством Республики. Пенсионная система по российскому законодательству начнет применяться с января 2023 года. Жители ДНР массово получают СНИЛС, который является одним из основных документов для обязательного пенсионного страхования.

С января выплатой пенсий и пособий жителям региона будет заниматься единый Социальный фонд РФ.

Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил, что более 70 процентов бюджета Республики в 2023 году будет направлено на финансирование социальных пособий, пенсионных выплат и заработной платы.

- Социальная защита и благополучие жителей региона для нас главный приоритет, - подчеркнул премьер-министр.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Промышленность и сельское хозяйство в 2022 году продемонстрировали значительный рост. И это в условиях боевых действий, постоянных обстрелов ВСУ городов и сел, эвакуации населения. К тому же десятки тысяч работников предприятий были мобилизованы на проведение спецоперации по освобождению Донбасса.

Не случайно в лидерах по росту промышленности оказались города и районы, относительно (!) удаленные от линии фронта. Донецку, Горловке и Ясиноватой, по которым ежедневно бьют сотни снарядов, пока еще предстоит восстановление экономического потенциала.

Специалисты Минэкономразвития ДНР проанализировали ключевые показатели промышленного производства. Основной вклад в рост объема реализованной продукции внесла перерабатывающая промышленность. Ее доля увеличилась до 62 процентов, а объем реализации товара – на 42 процента. Основной вклад в улучшение динамики внесли производство резиновых и пластмассовых изделий, минеральной продукции, металлургическое производство, ремонт и монтаж оборудования, пищевая и фармацевтическая промышленности.

В нынешнем году в ДНР собрано на 80 процентов больше зерна ранних зерновых и зернобобовых культур по сравнению с 2021 годом.

- Таким образом, Донецкая Народная Республика обеспечена зерном пшеницы и ячменя, имея при этом экспортный потенциал, — заявил председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

При урожайности 29 центнеров с гектара намолочено около 690 тысяч тонн зерна. Экспортные возможности могут превысить 300 тысяч тонн пшеницы.

Один из новых микрорайонов в Мариуполе расположен на улице Иртышской. Фото: ТГ/Хоценко

РЕСПУБЛИКА СТАЛА БОЛЬШОЙ СТРОЙКОЙ

Большие позитивные перемены в ДНР были бы невозможны без помощи других регионов России, которые взяли шефство над каждым городом и районом Республики. Десятки тысяч россиян приехали в Донбасс, чтобы восстановить дороги, жилые дома, школы, детские сады, больницы и другие социальные и культурные объекты.

Фактически вся Республика стала большой стройкой. А в центре внимания оказался Мариуполь, который украинские боевики нещадно разрушали при отступлении. Город у моря возрождается, словно птица Феникс.

В новом микрорайоне Невский на улице Куприна полностью готовые к проживанию квартиры получили сотни семей. Среди них Нина Пономарева – мама пятерых детей. Ее дом Нины уничтожили укронацисты, а мужа убил снайпер.

- Мы помогли этой семье с временным жильем, а теперь, как и обещали, с постоянным, в новом микрорайоне. Поможем и квартиру обустроить, - подчеркнул первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, который присутствовал на торжественном вручении ключей.

В новом микрорайоне Невский жилье получили сотни семей. Фото: ТГ/Турчак

В микрорайоне благоустроены придомовые территории, с современными детскими площадками, уличными тренажерами, автопарковками и зонами отдыха. Здесь же построят школу и детский сад.

Еще один из новых микрорайонов расположен на улице Иртышской. Здесь ввели в эксплуатацию две пятиэтажки, более 90 квартир. Всего военные строители РФ построят 10 многоквартирных домов. Параллельно квартирам жители получают также компенсации за утраченное имущество.

В Октябрьском районе Мариуполя открыли многофункциональный медицинский центр. Объект возводился силами военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Здесь есть диагностическое отделение, реанимация. Общая площадь центра — более 5 тыс. квадратных метров. Он насчитает 60 боксированных коек. Основная специализация учреждения — помощь больным с воздушно-капельной инфекцией.

- Качество материалов, наполнение — восхищает то, что пациент будет себя ощущать не больным, а будто его поселили в четырехзвездочном отеле, — сказал главврач Мариупольской больницы скорой помощи Сергей Орлеанский. - Центра такого уровня у нас еще не было.

В Октябрьском районе Мариуполя открыли многофункциональный медицинский центр. Фото: АГ ДНР

ШКОЛЫ РЕМОНТИРУЮТ ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ

В ходе боевых действий в пригородах Мариуполя от обстрелов ВСУ пострадали школы в поселках Старый Крым и Сартана. Учебные заведения восстановили строители из Подмосковья.

Здание Старокрымской школы было построено в 1987 году. Сейчас, глядя на новую и современную школу, в это даже трудно поверить. Украинские боевики выпустили по территории школы 16 снарядов, четыре из которых попали в саму школу.

Ребята восторгаются тем, как выглядит теперь Старокрымская школа. Фото: АГ ДНР

- После 24 марта мы все собрались и выгребали стекла, пластиковый мусор. А потом вошли подрядчики, начали работать, - рассказала директор Старокрымской школы Инна Аракелян.

Московские специалисты сделали буквально все – от фасада до внутренней отделки и обновления оборудования. В столовой установлена новая посудомоечная машина. Дети рады учиться в здании школы, которое стало будто новым. Ребята восторгаются и тем, как выглядит все внутри школы и прилегающей территории.

- Новые горки сделали, школа стала сама по себе очень красивой. Появился новый гардероб, которого раньше не было. Все очень нравится, — говорят ребята. — Особенно понравился новый спортзал, в котором хочется почаще заниматься.

Глава Новоазовской районной администрации Олег Моргун отметил, что подрядные организации Московской области сделали просто невозможное.

- Ударными темпами, четко, качественно и согласно всем стандартам Российской Федерации. Подход серьезный, деньги выделяются колоссальные. И в Сартане ремонт школы окончен. Мы довольны, - подчеркнул Моргун.

Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин заявил, что строители уже восстановили 187 школ в ДНР и ЛНР. А до конца года завершат работы еще на 127 объектах.

- Делаем все, чтобы школьники скорее могли вернуться в классы, - сказал Хуснуллин.

Тем временем, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей поездки в город-побратим сообщил, что Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе ждет большая реконструкция.

По сути, сейчас Центр представляет собой комплексную многофункциональную молодежную площадку, где дети и взрослые могут заниматься спортом, творчеством и искусством. Более того, именно в этом здании нашел временный приют русский драматический театр Мариуполя.

Строительство перинатального центра в Донецке ведется активно. Фото: ТГ/Хоценко

С ЗАБОТОЙ О НОВОМ ПОКОЛЕНИИ

В Кировском районе Донецка по поручению Президента России Владимира Путина развернули строительство перинатального центра. До конца года в планах у специалистов завершить нулевой цикл — провести монтаж защитного ограждения, наземные и подземные работы, обустроить основание, установить гидро- и теплоизоляцию.

- Задача заключается в том, чтобы маленькие граждане России в конце следующего, 2023 года, рождались уже в новом перинатальном центре, а молодые мамы получали всю необходимую помощь, - рассказал председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

По его словам, медцентр площадью 24 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 130 мест и оснащен самым современным и передовым оборудованием.

- Перинатальный центр в Донецке позволит обеспечить оказание акушерской и перинатальной помощи беременным и новорожденным малышам. Здоровье детей всегда для нас на первом месте! — премьер-министр Республики.

В ближайшее время будет сдано сразу пять детских садов в Старобешевском районе. Фото: ТГ/Пушилин

В соседнем - Ленинском районе столицы московские строители восстанавливают детский сад, который не ремонтировался более 50 лет. Специалисты заменили кровлю и завершают ремонт системы отопления.

- Все больше социальных объектов в Республике строители приводят в порядок. Среди них и детские сады. Уже 81 здание готово, а до конца года еще 46 смогут принять малышей, пока их родители на работе. В ближайшее время будет сдано сразу пять детских садов в Старобешевском районе, - сообщил руководитель региона Денис Пушилин.

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