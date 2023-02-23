Повреждено остекление детского сада № 107 по улице Енисейская. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

В Донецке вследствие обстрела ВСУ пострадал еще один детский сад. На этот раз - расположенный в тыловом районе города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в здании дошкольного учреждения повреждены стекла.

- В результате обстрела Буденновского района повреждено остекление детского сада № 107 по улице Енисейская, - проинформировал мэр.

Тем временем в СЦКК сообщают о новых ударах украинской артиллерии по Петровскому и Киевскому районам города. Под огнем ВСУ находится также Никитовский район Горловки.

Напомним, в Донецке показали первые кадры с места попаданий по центру города, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ днем 23 февраля. На видео четко зафиксированы места обстрела. Так, несколько снарядов взорвались прямо возле здания музыкального училища по улице Розы Люксембург. Вокруг учебного заведения зияют огромные воронки, а в самой школе от взрывной волны выбило стекла и вывернуло входные двери.

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