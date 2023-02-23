«Слышали шесть прилетов»: Очевидцы рассказали подробности обстрела центра Донецка 23 февраля

Вокруг учебного заведения зияют огромные воронки, а в самой школе от ударной волны выбило стекла и вывернуло двери. Фото: t.me/RtrDonetsk/15141

В Донецке показали первые кадры с места попаданий по центру города, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ днем 23 февраля. Видео выложил в своем телеграм-канале и глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

На видео четко зафиксированы места обстрела. Так, несколько снарядов взорвались прямо возле здания музыкального училища по улице Розы Люксембург.

- Слышали шесть прилетов, - утверждают очевидцы.

Вокруг учебного заведения зияют огромные воронки, а в самой школе взрывной волной выбило стекла и вывернуло входные двери. К счастью, детей на этот момент в здании не было - они сейчас на «удаленке». В школе находилась только женщина-вахтер, она не пострадала.

По данным СЦКК, удар по Ворошиловскому району был произведен противником из реактивной системы залпового огня. В 11:15 со стороны населенного пункта Константиновка по центру Донецка были выпущены 6 ракет.

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