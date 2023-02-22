Некоторые пленные украинские военные, находящиеся в ЛНР, отказались от включения в списки на обмен

Представители омбудсмена ЛНР посетили пункт размещения пленных украинских военнослужащих. Фото: Омбудсмен ЛНР

Некоторые военнослужащие ВСУ, находящиеся в плену на территории ЛНР, отказались от включения в списки на обмен, желая остаться в Республике. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

- Они обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина, изъявив желание остаться в ЛНР, - написала она в своем Telegram-канале.

Сердюкова сообщила, что ее представители посетили очередной пункт размещения украинских военнослужащих на территории ЛНР, в котором находятся более 500 человек. Проверили условия их содержания, которые отвечают всем нормам международного гуманитарного права, в том числе в части содержания военнопленных.

- Они обеспечены трехразовым горячим питанием, им оказывается необходимая медицинская помощь, предоставляется одежда, отвечающая погодным и температурным условиям, - отметила омбудсмен.

Кроме того, она сообщила, что установлена судьба еще девяти военнослужащих ВСУ, чьи родственники обратились к омбудсмену.

Аппарат омбудсмена ЛНР в конце февраля 2022 года запустил горячую линию для родственников военнослужащих ВСУ, сложивших оружие. За время ее работы поступило 696 обращений.

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