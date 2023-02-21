В Куйбышевском районе Донецка украинский снаряд попал в многоквартирный жилой дом, ранена женщина

Жертвами украинских обстрелов становятся также жители освобожденных территорий Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела Куйбышевского района по улице Лузина получила ранение женщина. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По ул. Лузина, 14 пострадала женщина 1941 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что по улице Лузина, 14 и проспекту Кремлевский, 14 были повреждены многоквартирные жилые дома.

Тем временем жертвами украинских обстрелов становятся также жители освобожденных территорий ДНР.

Так, по данным СЦКК, в населенном пункте Волноваха по переулку Пушкина, 10 пострадал мужчина 1976 года рождения.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Напомним, ранее сообщалось о ночных обстрелах Донецка и Макеевки. В ночь на вторник ВСУ выпустили по этим городам 26 «натовских» снарядов.

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