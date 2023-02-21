В ДНР сообщили о ночных обстрелах Донецка и Макеевки

С начала суток украинские войска пять раз обстреляли территорию Республики. Фото: t.me/dnronline

Украинские войска с начала суток пять раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Там уточнили, что в ночь на вторник ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 26 снарядов «натовского» образца. Обстрелу подвергся также населенный пункт Каштановое, по которому противник выпустил 8 артснарядов.

В целом за сутки украинские войска более 50 раз открывали огонь по ДНР, выпустив в ее направлении 258 ракет, артиллерийских снарядов и мин. Под вражеским огнем оказались 13 населенных пунктов Республики - Донецк, Майорск, Макеевка, Горловка, Первомайское (южное), Верхнеторецкое, Новобахмутовка, Каштановое, Ясиноватая, Новоселовка-2, Водяное, Пески и Марьинка (восточная).

Под обстрелами погиб один человек.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Куйбышевском районе Донецка, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что огнем ВСУ были повреждены 8 жилых домов в столице Донецкой Народной Республики.

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