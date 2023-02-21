Россия будет наращивать темпы восстановления и развития ДНР

Россия помогает восстанавливать пострадавшие от обстрелов объекты
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Россия будет наращивать темпы восстановления и развития новых регионов, включая и Донецкую Народную Республику. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который сегодня присутствовал на выступлении Президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием в Москве.
Лидер Республики отметил, что жители Донбасса чувствуют единство всей страны не только в том, что их родную землю им помогают освобождать защитники из различных уголков Российской Федерации. Но также ощущают это единство и по тому, как Россия помогает восстанавливать пострадавшие от обстрелов города.
- Владимир Путин сообщил, что будут и дальше наращиваться темпы восстановления и развития новых регионов РФ, будет увеличиваться количество рабочих мест, возрождаться инфраструктура, - рассказал Пушилин.
Напомним, по признанию лидера ДНР, Послание Владимира Путина никого не оставило равнодушным, потому как в каждом сказанном слове была правда.
- Все, о чем он говорил, рассказывая о событиях 2014 года, мы прожили. Действительно отстаивали то, что нам дорого, «верили и ждали, что Россия придет на помощь», - отметил он.
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