Россия будет наращивать темпы восстановления и развития ДНР

Россия помогает восстанавливать пострадавшие от обстрелов объекты Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Россия будет наращивать темпы восстановления и развития новых регионов, включая и Донецкую Народную Республику. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который сегодня присутствовал на выступлении Президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием в Москве.

Лидер Республики отметил, что жители Донбасса чувствуют единство всей страны не только в том, что их родную землю им помогают освобождать защитники из различных уголков Российской Федерации. Но также ощущают это единство и по тому, как Россия помогает восстанавливать пострадавшие от обстрелов города.

- Владимир Путин сообщил, что будут и дальше наращиваться темпы восстановления и развития новых регионов РФ, будет увеличиваться количество рабочих мест, возрождаться инфраструктура, - рассказал Пушилин.

Напомним, по признанию лидера ДНР, Послание Владимира Путина никого не оставило равнодушным, потому как в каждом сказанном слове была правда.

- Все, о чем он говорил, рассказывая о событиях 2014 года, мы прожили. Действительно отстаивали то, что нам дорого, «верили и ждали, что Россия придет на помощь», - отметил он.

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