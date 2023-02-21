Денис Пушилин о выступлении Владимира Путина перед Федеральным собранием: «Все, о чем он говорил, мы прожили»

По словам Пушилина, жители Донбасса многое испытали на себе. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Выступление Президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием никого не оставило равнодушным, потому как в каждом сказанном слове была правда. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Все, о чем он говорил, рассказывая о событиях 2014 года, мы прожили. Действительно отстаивали то, что нам дорого, «верили и ждали, что Россия придет на помощь», - написал он в своем телеграм-канале.

По словам Пушилина, для кого-то перечисление причин начала СВО - это лишь объяснение позиции России. Но жители Донбасса все испытали на себе: и наращивание Киевом количества оружия, и многократное увеличение численности ВСУ, и рост провокаций на линии соприкосновения.

- Мы знали, что нас собираются смести с лица земли. Поэтому СВО стала для Донбасса спасением, - подчеркнул руководитель Республики.

«Не было и нет ничего сильнее вашего решения быть с Россией, со своей Родиной», - так сказал Владимир Путин в адрес жителей Донбасса.

- И я знаю, что это камертоном отозвалось в сердцах моих земляков, а зал в этот момент поднялся, - отметил лидер ДНР.

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