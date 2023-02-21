Денис Пушилин о выступлении Владимира Путина перед Федеральным собранием: «Все, о чем он говорил, мы прожили»

По словам Пушилина, жители Донбасса многое испытали на себе. Фото: пресс-служба Главы ДНР
Выступление Президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием никого не оставило равнодушным, потому как в каждом сказанном слове была правда. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.
- Все, о чем он говорил, рассказывая о событиях 2014 года, мы прожили. Действительно отстаивали то, что нам дорого, «верили и ждали, что Россия придет на помощь», - написал он в своем телеграм-канале.
По словам Пушилина, для кого-то перечисление причин начала СВО - это лишь объяснение позиции России. Но жители Донбасса все испытали на себе: и наращивание Киевом количества оружия, и многократное увеличение численности ВСУ, и рост провокаций на линии соприкосновения.
- Мы знали, что нас собираются смести с лица земли. Поэтому СВО стала для Донбасса спасением, - подчеркнул руководитель Республики.
«Не было и нет ничего сильнее вашего решения быть с Россией, со своей Родиной», - так сказал Владимир Путин в адрес жителей Донбасса.
- И я знаю, что это камертоном отозвалось в сердцах моих земляков, а зал в этот момент поднялся, - отметил лидер ДНР.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
«Россия нас услышала и помогла»: В ЛНР отмечают годовщину признания независимости Республики
Прошел год с важнейшей даты, которая навсегда войдет в учебники истории (подробнее)