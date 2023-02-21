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НовостиПолитика21 февраля 2023 9:12

Денис Пушилин рассказал, какой момент стал переломным для жителей Донбасса

Руководитель Республики вспоминает про день признания Россией независимости ДНР
Ирина ДМИТРИЕВА
По словам лидера ДНР, он никогда не забудет этот день, как и миллионы его земляков. Фото: пресс-служба Главы ДНР

По словам лидера ДНР, он никогда не забудет этот день, как и миллионы его земляков. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Год назад Россия признала Донецкую Народную Республику. Этот момент, по признанию руководителя Республики Дениса Пушилина, стал переломным для жителей Донбасса.

- Это переломный момент в истории Донбасса, после чего значительно ускорился наш путь домой, - написал он в своем телеграм-канале.

По словам лидера ДНР, он никогда не забудет этот счастливый день, как и миллионы его земляков.

- Спасибо, теперь уже наша Россия! - отметил Пушилин.

Напомним, по словам врио Главы ЛНР Леонида Пасечника, признание Россией Луганской и Донецкой Народных Республик стало требованием для всего мира - немедленно прекратить уничтожение Донбасса. Вспоминая события годичной давности, он отметил, что ситуация в регионе в то время приняла критический характер. Жителей нужно было спасать от геноцида, развязанного Киевом. У руководства республик не осталось иного выбора, как обратиться к единственному государству, осудившему действия Киева. Россия услышала и помогла.

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