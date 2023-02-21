Денис Пушилин рассказал, какой момент стал переломным для жителей Донбасса

По словам лидера ДНР, он никогда не забудет этот день, как и миллионы его земляков. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Год назад Россия признала Донецкую Народную Республику. Этот момент, по признанию руководителя Республики Дениса Пушилина, стал переломным для жителей Донбасса.

- Это переломный момент в истории Донбасса, после чего значительно ускорился наш путь домой, - написал он в своем телеграм-канале.

По словам лидера ДНР, он никогда не забудет этот счастливый день, как и миллионы его земляков.

- Спасибо, теперь уже наша Россия! - отметил Пушилин.

Напомним, по словам врио Главы ЛНР Леонида Пасечника, признание Россией Луганской и Донецкой Народных Республик стало требованием для всего мира - немедленно прекратить уничтожение Донбасса. Вспоминая события годичной давности, он отметил, что ситуация в регионе в то время приняла критический характер. Жителей нужно было спасать от геноцида, развязанного Киевом. У руководства республик не осталось иного выбора, как обратиться к единственному государству, осудившему действия Киева. Россия услышала и помогла.

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