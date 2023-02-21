«Россия нас услышала и помогла»: В ЛНР отмечают годовщину признания независимости Республики

Леонид Пасечник поздравил земляков с важной датой. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Прошел ровно год с того момента, как Луганская Народная Республика обрела окончательную независимость. Это дата навсегда войдет в учебники в истории, уверен врио Главы ЛНР Леонид Пасечник. Вспоминая события годичной давности, он отметил, что ситуация на Донбассе приняла тогда критический характер. Жителей нужно было спасать от геноцида, развязанного Киевом и откровенно поддерживаемого западными странами.

- У нас не осталось иного выбора, как обратиться к единственному государству, осудившему действия Киева. Россия нас услышала и помогла, - заявил лидер ЛНР.

По словам Пасечника, признание Россией Луганской и Донецкой Народных Республик стало требованием для всего мира - немедленно прекратить уничтожение Донбасса.

- Эти события поставили точку в длительном тяжелом конфликте - Донбасс отделился от перешедшей все границы Украины. А главное - для нашей Республики открылись широкие перспективы развития! - подчеркнул врио Главы ЛНР.

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