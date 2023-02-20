«Навстречу крохе»: Почти 12 тысяч беременных в ДНР получили бесплатную медпомощь по соответствующей программе

Присоединиться к программе могут все беременные (архивное фото) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Почти 12 тысяч беременных в Донецкой Народной Республике получили бесплатные лекарства и медицинскую помощь в рамках республиканской программы «Навстречу крохе» за год ее реализации. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Республики Лариса Толстыкина.

- Сегодня ровно год как в ДНР начала работать программа по поддержке материнства «Навстречу крохе», которая позволяет женщинам получать гарантированную помощь от государства с момента начала беременности и до рождения малыша. За это время почти 12 тысяч будущих мам были обеспечены лекарствами, расходными материалами, им были проведены необходимые анализы и осмотры врачами, - сообщила Лариса Толстыкина.

Вся помощь была предоставлена пациентам бесплатно. Присоединиться к программе могут все беременные. Республиканская программа «Навстречу крохе» финансируется из бюджета. В Минздраве заявляли о возможности ее продления.

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