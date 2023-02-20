В Донецке за неделю родились две двойни

За неделю в Донецке родилось 44 малыша Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшую неделю в столице Донецкой Народной Республики появилось на свет 44 ребенка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- За неделю с 13 по 19 февраля в Донецке появилось на свет 44 малыша – 27 мальчиков и 17 девочек. Среди новорожденных две двойни, - сообщил мэр города. - Желаю деткам и их родителям крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой и ангела - хранителя.

Тем временем в Ленинском районе Донецка продолжается строительство современного перинатального центра. Его возводят по поручению Президента России Владимира Путина. Работы на этом объекте буквально кипят, специалисты трудятся круглосуточно, в две смены.

Новое медучреждение будет шестиэтажным и рассчитано на 140 койко-мест. В здании расположатся родовые и операционные палаты, реанимация, отделение патологии беременности, отделение реанимации новорожденных, отделение выхаживания новорожденных и недоношенных детей. Весь центр будет оснащен качественным оборудованием.

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